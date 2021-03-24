Карта инновационных решений стала доступна на портале i.moscow

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале Московского инновационного кластера i.moscow заработал раздел "Карта инновационных решений". В каталоге каждая инновация имеет описание, данные об эффективности внедрения, наименования и контакты разработчика, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Интересующее решение можно найти, выбрав сферу его применения, среди которых "Безопасность", "Строительство и капитальный ремонт", "ЖКХ", "Здравоохранение", "Социальное обеспечение", "Образование и кадры", "Экология", "Транспорт и мобильность", "Торговля и услуги" и "Туризм и отдых".
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин рассказал, что первоначально в новом разделе портала Московского инновационного кластера представлено более 2,1 тысячи решений в разных сферах, но их число будет постоянно расти.
"Продукты, участвовавшие в проектах департамента и его подведомственных организаций, будут иметь соответствующую маркировку и фильтр для поиска", – приводятся в материале слова Фурсина.
Целью раздела является привлечение внимания к российским инновациям, помощь предпринимателям, которые создают технологичные новинки.
"Сервис "Карта инновационных решений" поможет разработчикам найти новых заказчиков, а городу и заинтересованному бизнесу – подобрать проекты, которые позволят более эффективно решать поставленные задачи", – рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Размещение информации о разработках доступно для любой российской компании. Для этого нужно указать ИНН организации, название и описание решения, а также дать ссылку на сайт, где можно найти более подробные сведения о продукте. Заявки рассматриваются два рабочих дня.
Ранее стало известно, что цифровую платформу Московского инновационного кластера модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.
В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.
Участники Московского инновационного кластера смогут рассчитывать на поддержку от города
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