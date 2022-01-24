Новая функция для защиты пользователей появится в WhatsApp

18:09
Фото: depositphotos/diego_cervo
В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Она повысит защищенность пользователей, сообщает портал WABetaInfo.
Речь идет о двухфакторной аутентификации. Нововведение может заработать в десктопной и веб-версии приложения.
По словам экспертов, эта функция позволит увеличить безопасность пользователей, которые часто становятся жертвами мошенников.
"При регистрации вашей учетной записи WhatsApp после ввода шестизначного кода для входа потребуется также персональный ПИН-код", – пояснили специалисты.
Ожидается, что владельцы гаджетов смогут при желании отключить эту функцию в настройках приложения.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp появятся новые анимированные эмодзи. В частности, в чатах можно будет отправлять сердечки разных цветов.
Кроме того, стало известно, что разработчики мессенджера планируют расширить набор функций для работы с голосовыми сообщениями. По данным инсайдеров, приложение оснастят возможностью ставить запись на паузу.
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