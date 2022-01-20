В WhatsApp появится новая функция

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Разработчики мессенджера WhatsApp планируют расширить набор функций для работы с голосовыми сообщениями. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным инсайдеров портала WABetaInfo, приложение оснастят возможностью ставить запись на паузу. Ранее в мессенджере разрешили останавливать запись по нажатию кнопки.

В новой версии WhatsApp также предложат пользователям прослушать или удалить запись перед отправкой собеседнику.

Обновленный мессенджер уже доступен для бета-тестеров на платформе iOS. Предварительная версия программы в ближайшее время станет доступна и для операционной системы Android.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появятся новые анимированные эмодзи. В частности, в чатах можно будет отправлять сердечки разных цветов.