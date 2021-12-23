Стал известен самый посещаемый в 2021 году ресурс

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Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым ресурсом 2021 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные компании Cloudflare.
На первом месте платформа для создания и просмотра коротких видео находится с февраля. Свои лидерские позиции TikTok не уступал до августа. В прошлом году социальная сеть находилась лишь на седьмом месте.
До этого первым был Google, но сейчас он занимает вторую строчку. Замыкает тройку лидеров Facebook.
Приложение TikTok появилось в 2018 году. Оно принадлежит китайской компании ByteDance.
Ранее мировой суд в Москве оштрафовал TikTok за отказ удалить запрещенную информацию и назначил наказание в виде штрафа в 4 миллиона рублей по двум протоколам.
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