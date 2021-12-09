Дерматологи опровергли мифы о красоте из TikTok и Instagram

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Эффективность многих советов по уходу за кожей, распространяемых в социальных сетях, может казаться очевидной, однако на самом деле они несут дезинформацию и вводят в заблуждение. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на специалистов.

Дерматолог из Майами Лоретта Сиральдо отметила, что одним из таких мифов является распространенное в Сети мнение о вреде силиконов, которые содержатся в тональном средстве, праймерах и увлажняющих кремах. По ее словам, диметикон и другие используемые в данных средствах силиконы полностью безопасны и не могут спровоцировать образование прыщей.

Другим популярным заблуждением является идея, согласно которой солнцезащитный крем следует наносить лишь на те зоны лица, куда попадает солнечный свет, причем делать это надо в максимально ограниченном количестве. На самом деле, чтобы данное средство действовало эффективно, его необходимо наносить на всю поверхность тела, пояснил дерматолог из Нью-Йорка Хэдли Кинг.

"Помните, что не существует такой вещи, как здоровый загар. Загар – это защитный механизм, который срабатывает при повреждении вашей ДНК", – заявил доктор.

Также ошибочным, по словам доцента дерматологии Джошуа Зейхнера, является доверие к формулировкам "органический", "чистый" и "не содержащий химии" на этикетках различных средств, которые на самом деле используются исключительно как маркетинговый ход.

"Все средства по уходу за кожей содержат химические вещества, даже вода является химическим веществом", – отметил Зейхнер.

Еще одним сомнительным советом из Instagram является использование кофейной гущи в качестве скраба. Как отметил дерматолог Денди Энгельман, она может усугубить имеющиеся проблемы кожи, вызвать микротрещины и поспособствовать образованию прыщей.

Ранее врач-терапевт Алексей Жито рассказал, что избыточное мытье тела может вызвать кожные заболевания. По словам специалиста, когда человек слишком часто принимает душ, он избавляется не только от плохих бактерий, но и от хороших. В результате ослабевают барьеры, которые защищают кожу от грибков и аллергенов.

