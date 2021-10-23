Использование платформы Гостех могут сделать обязательным с 2024 года

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Использование платформы Гостех может стать обязательным с 2024 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции, посвященной платформе, передает РИА Новости.
"Мы пока не говорим про обязательность использования платформы Гостех, но, честно говоря, такие планы у нас есть. Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на Гостехе. Пока требования такие с завтрашнего дня не вводятся, но надо к этому готовиться, потому что, в любом случае, определенная централизация будет", – пояснил министр.
Он отметил, что в настоящий момент среди ведомств, запрашивающих дополнительное финансирование на реализацию своих систем, приоритет будет отдаваться тем, кто готов делать это на платформе Гостех. В настоящий момент с этой целью на три года готовы выделить уже 600 миллионов рублей.
Гостех – единая цифровая платформа для взаимодействия граждан, госорганов и коммерческих организаций. Эксперимент по переводу государственных информационных систем на Гостех начался 1 ноября 2020 года. Он продлится до 31 мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Минцифры планирует создать платформу для госслужащих. Новый сервис совместной удаленной работы будет включать в себя корпоративный портал, мессенджер и почту. К 2022 году подобными сервисами планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: