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Технологии

15:14

Использование платформы Гостех могут сделать обязательным с 2024 года

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Использование платформы Гостех может стать обязательным с 2024 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции, посвященной платформе, передает РИА Новости.

"Мы пока не говорим про обязательность использования платформы Гостех, но, честно говоря, такие планы у нас есть. Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на Гостехе. Пока требования такие с завтрашнего дня не вводятся, но надо к этому готовиться, потому что, в любом случае, определенная централизация будет", – пояснил министр.

Он отметил, что в настоящий момент среди ведомств, запрашивающих дополнительное финансирование на реализацию своих систем, приоритет будет отдаваться тем, кто готов делать это на платформе Гостех. В настоящий момент с этой целью на три года готовы выделить уже 600 миллионов рублей.

Гостех – единая цифровая платформа для взаимодействия граждан, госорганов и коммерческих организаций. Эксперимент по переводу государственных информационных систем на Гостех начался 1 ноября 2020 года. Он продлится до 31 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Минцифры планирует создать платформу для госслужащих. Новый сервис совместной удаленной работы будет включать в себя корпоративный портал, мессенджер и почту. К 2022 году подобными сервисами планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти.

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