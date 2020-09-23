На ВДНХ планируют открыть демоцентр сети 5G

16:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Департамент информационных технологий Москвы планирует в октябре разместить на ВДНХ демонстрационный павильон сети 5G. Об этом сообщает ТАСС.
"В октябре столичный департамент информационных технологий намерен открыть 5G-демоцентр в павильоне "Умный город" на ВДНХ. 5G-демоцентр – это акселератор для малых и средних предприятий, вузов и исследовательских институтов, разрабатывающих решения на базе сетей пятого поколения", – рассказал глава ведомства Эдуард Лысенко.
По словам специалиста, в павильоне появятся и те технологии, которые в перспективе будут задействованы для коммерческого использования технологии 5G.
Госкорпорация "Ростех" заключила соглашение с правительством Москвы об испытаниях сети нового поколения для беспроводной связи.
"Предполагается тесное взаимодействие "Ростеха" и правительства Москвы в области апробации российских технологичных решений и инноваций. Город выступит испытательной площадкой внедрения технологий беспроводной связи. В настоящее время в Москве уже функционирует несколько пилотных зон", – указано в сообщении организации.
По словам директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, госкорпорация не только предоставит обслуживание демонстрационного центра, но и окажет городским властям любое необходимое содействие.
В июле 2020 года жители столичного района Перово выступили против установки вышек 5G, объясняя это тем, что по сети распространяется коронавирус. В Минкомсвязи такие заявления назвали бредом и пообещали проводить разъяснительную работу.
В Москве прошла демонстрация против вышек 5G
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