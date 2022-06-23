Дуров заявил, что Telegram не делится личными данными пользователей с Google

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Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что мессенджер предоставляет компании Google личные данные пользователей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ранее о том, что Telegram начал автоматически отправлять голосовые сообщения пользователей компании Google, сообщили некоторые телеграм-каналы.

"Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей", – заявил Дуров.

При этом он пояснил, что получатели голосовых сообщений могут пересылать их кому угодно, в том числе ботам для последующего преобразования в текст.

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram смогут сами создавать звуки сообщений, устанавливать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления диалогов. Кроме того, пользователям стала доступна разработка ботов нового поколения, которые превосходят по своим опциям любой сайт.