Разработчик World of Tanks объявил сроки отключения СНГ-сервера

16:56
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Компания Wargaming, выступающая разработчиком игр World of Tanks и World of Warplanes, отключит сервер для игроков из России и стран СНГ. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
"Мы запланировали это отключение через 180 дней, а именно на 13 декабря 2022 года", – заявили в Wargaming.
Помимо этого, будут ограничены покупки в премиум-магазине World of Warplanes и в Steam. Запрет также вступит в силу после 13 декабря.
В компании-разработчике добавили, что рассматривают возможность переноса аккаунта World of Warplanes с сервера СНГ на европейский сервер. Подробности этой процедуры могут появиться позже.
В начале апреля Wargaming объявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в данных странах.
Уточнялось, что 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.
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