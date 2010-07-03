Google могут оштрафовать за рекламу онлайн-казино

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Компанию Google могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за распространение рекламы онлайн-казино. Об этом сообщается на сайте московского управления ФАС.

Как уточнили в ведомстве, компанию Google LLC признали " виновной в распространении рекламы казино "Вулкан" в системе Google AdWords". По данным ФАС, незаконная реклама призывала интернет-пользователей сыграть в казино онлайн на определенных условиях. "Ответственность за распространение рекламы несет Google LLC", – подчеркнули сотрудники ведомства.

Вопрос о привлечении Google к административной ответственности решается, отметили в ФАС. Компании грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Google приостанавливает сотрудничество с Huawei после того, как в Вашингтоне решили внести китайскую компанию в черный список. Теперь Huawei не получит доступ к обновлениям Android, а на новых смартфонах производителя не будет сервисов Google: Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты. При этом министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО для мобильных устройств в Штатах. Лицензия будет действовать 90 дней.