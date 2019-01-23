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14:47

Xiaomi показала прототип складного смартфона

технологии

14:47

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Фото: youtube.com/High Tech News

Китайская компания Xiaomi показала прототип складного смартфона. Видеоролик в социальной сети Weibo опубликовал президент компании Лин Бин.

"Мы создали первый смартфон со складным экраном, который должен стать первым в мире телефоном с возможностью двойного складывания", – говорится в описании к записи.

Гаджет, по сути, представляет собой планшет. Пользователь может загнуть боковые части и превратить устройство в смартфон. Рассматриваются два варианта названия устройства – Xiaomi Dual Flex и Xiaomi MIX Flex.


Ранее о разработке телефона с гибким экраном сообщали в компании Samsung Electronics. Предполагалось, что продажи модели Galaxy F могут начаться весной этого года. Модель, которая будет поддерживать мобильную сеть пятого поколения, представят в марте. Гаджет, вероятно, покажут публике на международной выставке мобильной индустрии Mobile World Congress. Два года назад Samsung Display запатентовала в США технологию создания гибких дисплеев OLED.

Кроме того, команда для разработки iPhone с гибким экраном сформирована в корпорации Apple. Работу над смартфоном планируется вести совместно с LG Display. Параллельно идет разработка печатной платы, которую планируется сделать гибкой и устойчивой.

технологии

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