В ГД поддержали идею единого сервиса для сообщений о нарушении прав потребителей

10:28
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Идея о создании единого сервиса для сообщений о нарушении прав потребителей с фиксацией поступившей информации и принятых мерах является разумной, сказал RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В интернете огромное количество роликов, где полки магазинов, особенно экономкласса и особенно в глубинке, просто завалены просроченными продуктами. Это нарушение прав потребителей. Услуги ЖКХ очень часто предоставляются с нарушениями. Вода горячая не той температуры или грязная", – отметил Нилов.
С предложением о создании электронного сервиса о фактах нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он подчеркнул, что цифровые сервисы играют важную роль в жизни россиян, так как это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами различного уровня. При этом Милонов отметил, что к нему часто обращаются люди по вопросам нарушения прав потребителей.
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