Для очистки питьевой воды будут использовать военные технологии

22 августа, 10:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для очистки питьевой воды планируют использовать технологии оборонно-промышленного комплекса, сообщают "Известия". Об этом говорится в рабочей версии паспорта нацпроекта "Экология".
Эксперты отмечают, что российскую систему водоснабжения и канализации пора совершенствовать. Внедрение в этот процесс оборонных технологий потребует детальной проработки.
В Минобороны рассказали, что в Вооруженных силах есть единственная в своем роде высокотехнологичная установка МККВ-1000, которая может очищать даже воду после химического и радиоактивного загрязнения.
Рабочую версию проекта уже отправили в регионы. Системы водоснабжения планируют модернизировать до конца 2024 года. В проекте примут участие НИИ и производственные предприятия, которые занимаются разработкой и производством военной и специальной техники. Сейчас их продукция идет на нужды военных и частично – экспортируется за рубеж.
Отмечается, что за реализацией проекта будет следить заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
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