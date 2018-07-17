Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой

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Антирейтинг российских регионов с самой грязной питьевой водой возглавила Вологодская область. Исследование провели в Роспотребнадзоре. В числе антилидеров также – Костромская, Курганская области и Карачаево-Черкесия.

Доля россиян, обеспеченных чистой питьевой водой выросла в 2017 году до 91,5 процента, отметили в ведомстве. В некоторых регионах доступ к качественной воде имеют менее половины местных жителей, сообщает газета "Известия".

Всего 45 процентов людей в Вологодской области могут пить из источников, соответствующих санитарным требованиям. В Костромской области и Карачаево-Черкесской республике (КЧР) этот показатель составляет 66,7 процента, в Курганской области – 69,3 процента. В остальных регионах качественной питьевой водой обеспечено более 70 процентов населения.

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