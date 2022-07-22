Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Германии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале сообщила, что аккаунт посольства России в Германии заблокировали в соцсети Twitter.

"Twitter заблокировал аккаунт нашего посольства в Берлине за твит с цитатой из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Запретная цитата звучит так: "Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО", – написала Захарова.

По ее словам, доступ к аккаунту посольства ограничили на неделю. Представители не смогут публиковать в нем информационные сообщения. Однако для пользователей страница в соцсети посольства доступна. Твит, из-за которого к аккаунту ограничили доступ, помечен как "нарушающий правила Twitter в отношении распространения ложной или вводящей в заблуждение информации".

Ранее сообщалось, что пользователи в ряде стран отмечали сбои в работе Twitter. Больше всего сообщений о неполадках пришло из США, Великобритании, Канады, Японии и Нидерландов.

Однако позже стало известно, что Twitter восстановил работу после масштабного сбоя. В компании отметили, что сбой произошел около 14:38 по московскому времени. Некоторые пользователи не могли получить доступ к соцсети.