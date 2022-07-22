Россиян предостерегли от загрузки неофициальных версий WhatsApp

Фото: depositphotos/diego_cervo

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали о распространении поддельных версий мессенджера WhatsApp для операционной системы Android. Об этом сообщает "Газета.ру".

Неофициальные версии приложения и его различные модицифкации регулярно появляются в Сети. По словам старшего специалиста Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко, такое программное обеспечение выступает "прокладкой" между пользователем и реальным сервисом.

"Различные модификации и улучшатели всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно скаченным из неофициальных источников и не от прямых разработчиков", – заявил эксперт.

Кузьменко добавил, что работа с неофициальными версиями WhatsApp не гарантирует безопасность передачи данных.

Глава мессенджера Уилл Кэткарт ранее обратил внимание на студию HeyMods, которая создает якобы улучшенные версии WhatsApp. По версии функционера, приложение для переписки стало целью киберпреступников за счет своей популярности и распространенности.

Накануне стало известно, что WhatsApp дал возможность пользователям переносить данные между iOS и Android. Для этого потребуется отдельное приложение, при этом сам аккаунт в мессенджере должен быть зарегистрирован на один номер.