Удаление приложения "2ГИС" из Google Play связано с санкциями – Google

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Представители Google объяснили удаление приложения "2ГИС" из Google Play необходимостью соблюдать санкционные меры.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем приложение, которое нарушает наши условия использования, мы примем соответствующие меры", – передает ТАСС сообщение компании.

Ранее сообщалось, что сервис "2ГИС" стал недоступен в магазине приложений для Android Google Play. Уточнялось, что приложениями, которые были загружены раньше, можно пользоваться, как и прежде, в них также будут ежедневно обновляться данные. Однако загрузить "2ГИС" из Google Play будет невозможно.

При этом приложение можно скачать с портала "2ГИС" и из альтернативных магазинов приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

