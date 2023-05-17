Google с этого года начнет удалять неактивные аккаунты

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Google с декабря текущего года планирует начать процесс чистки неактивных аккаунтов пользователей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные портала 9to5Google.

Отмечается, что это в первую очередь затронет учетные записи, которые в течение двух лет после создания не использовались ни разу. При этом активность не подразумевает обязательную публикацию контента – достаточно просто пользоваться поисковиком или скачивать приложения из Google Play.

Удаление аккаунта приведет к потере доступа к сервисам компании, в том числе YouTube, Gmail, Docs, Drive и другим.

Перед ликвидацией аккаунта пользователи получат соответствующие уведомления. Тем не менее, неактивные бизнес-аккаунты удалять не планируется. То же касается профилей, у которых в YouTube есть опубликованные видеоролики, поскольку последние могут иметь историческую ценность.

Ранее в Google подтвердили баг, который якобы позволяет приложению WhatsApp использовать микрофон в фоновом режиме. В компании объяснили, что ошибка связана с работой панели мониторинга конфиденциальности в Android, и в действительности приложение не прослушивает пользователей.

