YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"

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Видеохостинг YouTube заблокировал канал радиостанции "Комсомольская правда", на который были подписаны 510 тысяч человек.

"Мы никогда не нарушали правила данной платформы. Но компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России", – сообщается в телеграм-канале радио КП.

В публикации радиостанция поблагодарила пользователей, которые были подписаны на канал и следили за новостями. Также к посту прикреплена ссылка на новый канал.

Ранее Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за неудаление роликов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Как следует из материалов, Роскомнадзор направлял девять уведомлений в Google об удалении с YouTube нескольких видеоматериалов. После этого ведомство составило протокол в отношении компании по статье "Неудаление запрещенного контента".

