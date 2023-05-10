Новая версия WhatsApp для iOS появилась в App Store

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Пользователи iOS-устройств могут скачать в App Store обновленное приложение WhatsApp. Об этом сообщает "Газета.ру".

После обновления в мессенджере изменилась система опросов. Теперь настроить опрос возможно так, чтобы голосующий мог выбрать только один вариант ответа. После каждого нового голоса создателю опроса на устройство будет приходить уведомление.

Также изменились превью видео и изображений в чатах. Теперь виден их индикатор загрузки.

Кроме того, пользователи WhatsApp на iOS смогут создавать собственные стикеры из фотографий в Apple Photos.

В апреле сообщалось, что для пользователей Android-устройств в WhatsApp появится функция переноса данных с одного устройства на другое без Google Drive. Она поможет в переносе сообщений и чатов.

Также в бета-версии WhatsApp для Windows появилась возможность менять обои в чатах. Пока скачать данное обновление в Microsoft Store доступно только в некоторых регионах. Позднее его могут открыть для всеобщего доступа.

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