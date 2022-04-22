Google выпустил дудл со спутниковыми снимками изменений климата в честь Дня Земли

Фото: google.com

Поисковая система Google разместила на стартовой странице дудл в честь Дня Земли. Он демонстрирует таяние ледников, вырубку лесов, гибель кораллов, напоминая о влиянии на климат человека.

Дудл состоит из четырех gif-файлов со спутниковыми снимками:



на первом изображено отступление ледников на вершине горы Килиманджаро в Танзании, происходившее с декабря 1986 по 2020 год;

на втором – таяние ледников в Гренландии с декабря 2000 по 2020 год;

на третьем – гибель кораллов на Большом Барьерном рифе возле Австралии с марта 2016 по октябрь 2017 года;

на четвертом – вырубка лесов Гарца в Эленде с декабря 1995 по 2020 год.

Нажав на изображения, пользователь автоматически переходит в поиск Google, где представлены сведения об изменении климата с объяснением причин возникновения и влияния на человека. Анимации меняются в течение дня.

В июне итальянский Google посвятил дудл победе Италии на Евро-2020. На рисунке, стилизованном под логотип компании, изображен герб Италии, два футбольных мяча и золотой кубок чемпионов Европы. Также на дудле нарисованы дома, деревья и праздничные конфетти на желтом фоне.