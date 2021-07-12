Итальянский Google посвятил дудл победе на Евро-2020

Фото: Google

Компания Google разместила на главной странице итальянской версии своего поисковика заставку, посвященную победе сборной Италии по футболу на Евро-2020.

На рисунке, стилизованном под логотип компании, изображен герб Италии, два футбольных мяча и золотой кубок чемпионов Европы. Также на дудле нарисованы дома, деревья и праздничные конфетти на желтом фоне.

Сборная Италии во второй раз в истории завоевала титул европейских чемпионов в матче против сборной Англии, которая прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Обе команды на пути к финалу ни разу не проиграли, пройдя групповой этап с тремя победами из трех возможных.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2.