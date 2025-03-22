Провайдер Lovit восстановил работу после сбоя

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Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ в 16:00 по московскому времени после сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Всем абонентам, которые пользовались нашими услугами во время сбоя, будет произведен перерасчет. Размер компенсации зависит от продолжительности технических трудностей", – говорится в сообщении.

Провайдер рекомендовал пользователям перезагрузить роутер в случае проблем с подключением.

Сбой в работе Lovit произошел 21 марта. В Роскомнадзоре объяснили это массированной DDoS-атакой. Специалисты отражали кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

В депелоперской группе "ПИК" отмечали, что из-за атаки были затронуты ключевые элементы инфраструктуры ЖК застройщика, что привело к перебоям в работе сервисов.