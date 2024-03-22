Эксперт заявил, что iPhone "падет" первым при отключении смартфонов в РФ

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При отключении компаниями Apple и Google смартфонов в России, iPhone первым перестанет функционировать. Таким мнением поделился глава совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Я бы избавился от айфона и сидел на андроиде, спокойно ожидая, когда Apple отключится, потому что он будет первым", – заявил эксперт.

Он уточнил, что корпорации нельзя равнять, и выразил мнение, что Apple, вероятнее всего, скорее и быстрее может отключить свои гаджеты в РФ, так как вся система сконцентрирована в одном месте. В то время как с Google ситуация обстоит сложнее.

Также Клименко посоветовал перенести все свои данные в облако, особенно если есть опасения внезапного отключения средства связи. Однако он заметил, что сомневается во внезапности и скорости этого действия.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил риски отключения смартфонов от Google и Apple в России. По его мнению, такая ситуация маловероятна и возможна только в одном случае – за 10–15 минут после нанесения ядерного удара по стране.

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