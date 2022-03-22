20:06
Фото: министерство обороны РФ
Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М". Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Отмечается, что запуск аппарата был произведен в 15:48 по московскому времени с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1а". В 15:57 мск от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан-М", после чего разгонный блок продолжил выведение аппарата.
Основным назначением спутников серии "Меридиан" является обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Кроме того, аппараты предназначаются для расширения возможностей станций спутниковой связи в северных районах Сибири и Дальнего Востока.
Ранее предприятие "Роскосмоса" провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты "Ангара-А5". Включение двигателя и его работа на заданных режимах прошли в соответствии с заложенной программой испытания.
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