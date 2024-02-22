22 февраля, 12:57Технологии
Райффайзенбанк предупредил о возможных проблемах с входом в приложение
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Райффайзенбанк предупредил о возможных проблемах с входом в приложение. Соответствующее сообщение появляется при входе в него.
"Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее", – указано в нем.
Накануне банк сообщал о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении. В организации объясняли, что это связано с отзывом лицензии у Киви Банка, так как через его сервисы проводились оплаты услуг части компаний.
Райффайзенбанк добавлял, что оплатить услуги мобильной связи и иные сервисы можно через личный кабинет на сайтах и в приложениях поставщиков услуг.
Банк России отозвал у Киви Банка лицензию утром 21 февраля. Причиной этого стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка.
В настоящий момент недоступно пополнение Qiwi-кошельков. Также компания заблокировала вывод средств с них. Платежные терминалы Qiwi также перестали работать в Москве.
Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги
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