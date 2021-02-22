Житель Ульяновска отключил сыну-киберспортсмену интернет во время турнира

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Фото: TASS/AP/Jenny Kane
Киберспортсмен Данила Чечнев (OLDIS) рассказал, что во время турнира отец отключил ему интернет, из-за чего его команда лишилась возможности побороться за призовой фонд турнира по Apex Legends в 16 тысяч долларов.
20-летний житель Ульяновска написал в Twitter, что случай произошел во время решающего матча его команды nOcreativity за выход в европейский финал турнира ALGS Winter Circuit #2.
"Что ж, в последней игре папа отключил мне интернет и нас сразу убили. Я говорил тихо, но сквозь стену все еще слышно. Мои родители не понимают моих интересов", – пожаловался киберспортсмен.
Позже игрок сообщил радио "Говорит Москва", что не держит зла на родителей и понимает их. По его словам, он не зарабатывает на киберспорте, но достиг в нем определённых результатов.
«Драматизировать не надо. Он выключил его ночью, я включил утром. Не нужно думать про моего отца как про изверга. Я мешаю жить своим родителям, они мешают жить мне. Отец работает, и ему нужно спать", – сказал Чечнев.
Российская команда, за которую играет геймер, входит в 40 лучших киберспортивных объединений Европы. Apex Legends – это многопользовательский шутер, вышедший в 2019 году.
Специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук ранее рассказала, что незатейливые игры в смартфоне могут приносить пользу. Например, "Шарики" позволяют расслабиться всем отделам мозга".
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