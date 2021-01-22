Депутат МГД Артемьев: современный технопарк на юге Москвы создаст новые рабочие места

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благодаря постройке крупного технопарка на юге Москвы будут созданы новые рабочие места. Об этом Агентству "Москва" заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Исторически так сложилось, что юг Москвы был местом размещения промышленных организаций. Заводы, фабрики и комбинаты дополнялись спальными районами для работников предприятий. В 90-е годы многие заводы закрылись и огромное количество людей осталось без работы", – сообщил парламентарий. По словам Артемьева, сейчас произошли существенные изменения, в том числе в технологиях.

Депутат пояснил, что теперь не всегда требуются просторные цеха, а также поменялись экологические подходы. В частности, тяжелая промышленность выносится подальше от городской черты.

"Но на освободившихся территориях могут и должны быть рабочие места – в современных, высокотехнологичных отраслях", – сказал депутат МГД.

Планируется, что новый технопарк и прилегающая инфраструктура будут занимать 4,9 гектара.

"Процесс трансформации старых промзон в новые современные предприятия, места притяжения для бизнеса и промышленности – длительный и планомерный. Москва уже имеет на своем счету положительные примеры, когда на неиспользуемых, заброшенных площадях появлялись новые предприятия", – обратил внимание Артемьев.

Народный избранник подчеркнул, что площадка в Верхних Котлах является очень перспективной. В результате появление технопарка станет логичным развитием территории, сказал Артемьев.

Еще в планах есть возведение спортобъекта. Работать он будет на нужды как сотрудников новых предприятий, так и жителей кварталов по соседству.

Ранее стало известно, что резиденты технополиса "Москва" увеличили производство продукции на четверть. Второе место заняли производители лекарств и медоборудования, обеспечив выпуск продукции объемом 908 миллионов рублей.