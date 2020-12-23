Собянин присвоил статус технопарка производителю приборов для освоения космоса

13:29
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса технопарка производителю приборов для освоения космоса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Статус получило предприятие АО "Научно-исследовательский институт точных приборов", которое находится на улице Декабристов.
НИИ входит в состав "Роскосмоса" и занимается разработкой и изготовлением систем и комплексов автоматизированного управления космическими аппаратами, радиологических систем взаимных измерений для поиска, радиолокационных систем самолетного и космического базирования и другим.
Там работают 2 815 человек, средняя месячная зарплата на предприятии составляет 96,3 тысячи рублей. Оно было основано в 1952 году.
Статус резидента технопарка дает возможность компаниям воспользоваться мерами поддержки правительства Москвы. В частности, они могут рассчитывать на снижение региональной части ставки налога на прибыль до 12,5%.
Ранее сообщалось, что резиденты столичных технопарков создали еще две инновационные медицинские разработки. Специалисты технопарка "Мосгормаш" представили биорезорбируемую мембрану для регенерации хрящевой ткани в суставах. А резиденты технопарка "Строгино" представили разработку в виде портативного анализатора крови.
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