В РКН заявили, что число утечек данных в РФ выросло в четыре раза с начала года

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Роскомнадзор зафиксировал в РФ четырехкратный рост числа утечек персональных данных в первом полугодии текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

"Специалисты Роскомнадзора зафиксировали 76 инцидентов, в Сеть попали около 177 миллионов записей о гражданах. Для сравнения: за первое полугодие 2022 года было зафиксировано 19 фактов утечек, <...> (в Сеть) попали около 45 миллионов записей", – рассказали в ведомстве.

В Роскомнадзоре считают, что такой рост объема утечек обусловлен ведением гибридной войны против России. Там отмечают, что масштаб и характер взломов баз данных говорят о том, что к ним приложили руку иностранные спецслужбы.

Накануне МВД РФ представило статистику преступности за первые шесть месяцев 2023 года. В частности, ведомство сообщило, что количество киберпреступлений в России увеличилось почти на 30%. При этом в целом объем преступлений разного характера уменьшился на 2%.

