Сбои в работе мобильной версии приложения "Авито" наблюдаются в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Некоторые пользователи из России зафиксировали сбои в работе мобильного приложения "Авито". Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.рф".

Согласно опубликованной информации, на работу сервиса для размещения объявлений о товарах пожаловались 482 человека. Больше всего сообщений о сбоях поступило из Москвы (35%), Санкт-Петербурга (12%) и Краснодарского края (5%). Также фиксируются сбои и в других российских регионах.

При этом во время попытки войти в приложение "Авито" появляется уведомление: "Ошибка. Что-то пошло не так".

В пресс-службе "Авито" объяснили, что произошедшее не является сбоем. По информации компании, их специалисты на протяжении месяца тестируют систему на разные сценарии по отказоустойчивости.

В связи с этим у некоторых пользователей могут чуть дольше прогружаться доступы к некоторым сервисам. Сейчас все работает, подытожили в пресс-службе.

Последний раз сбой в работе "Авито" фиксировали днем 14 июня. Тогда на работу платформы пожаловались 742 пользователя. Больше всего сообщений поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.

Через некоторое время сервис для размещения объявлений о товарах восстановил работу. По информации пресс-службы "Авито", сбой произошел из-за слишком агрессивных настроек по защите сервисов. После этого все заработало в штатном режиме.

