Роскомнадзор удалил или заблокировал 12,8 тыс материалов во время выборов президента РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Во время проведения выборов президента РФ Роскомнадзор удалил или заблокировал свыше 12,8 тысячи материалов, целью которых было сорвать голосование. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Удалили или заблокировали более 12 800 материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, недостоверную информацию, связанную с выборами и СВО, оскорбляющих президента, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК", – отмечается в публикации.

Специалисты Роскомнадзора удалили 485 телеграм-каналов. Речь идет о ресурсах, которые выпускали фейки о якобы готовившихся терактах.

Также в период выборов были обнаружены 103 материала в СМИ, которые противоречили законодательству. Так, было подготовлено 3 протокола об административных правонарушениях.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что у "наемников нечистоплотного антироссийского труда" не получилось взломать систему видеонаблюдения на президентских выборах в РФ.

После обработки 100% протоколов в России Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.



ЦИК заявил о полной обработке бюллетеней на выборах президента РФ