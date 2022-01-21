Instagram намерен скрыть от пользователей часть контента

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Instagram не будет показывать пользователям потенциально опасный контент. Об этом сообщает "Газета.ру".

В компании намерены решительно бороться с постами с оскорблениями, проявлениями ненависти и призывами к насилию. Такой контент будет показан ниже положительных и нейтральных публикаций в ленте или в финале списка Stories.

Ожидается, что подобные изменения затронут отдельные публикации. При этом они не повлияют на продвижение самих профилей.

Ранее Instagram уже запустил механизм для борьбы с агрессивным поведением в соцсети. Там появилась новая функция Limits ("Границы"), ограничивающая поток негативных комментариев и сообщений.

