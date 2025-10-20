Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 18:01

Технологии

Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с тремя новыми сообщениями

Фото: 123RF.com/nalinratphi

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир три новых послания. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

В понедельник, 20 октября, в 13:25 по московскому времени в эфире прозвучало слово "донкихот". В 14:33 было передано слово "дырокол", а в 15:51 – "посаженый".

Ранее послание зафиксировали 15 октября. Тогда в 12:59 по московскому времени можно было услышать слово "измождение", а в 14:28 – "доминион".

Кроме того, сигнал передавался 14 октября. В 14:13 звучало слово "токосъемник", а в 14:37 – "файлораек".

Читайте также


технологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика