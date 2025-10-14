Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с двумя новыми сообщениями

Фото: 123RF/norgal

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир два новых послания, сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Во вторник, 14 октября, в 14:13 по московскому времени в эфире прозвучало слово "токосъемник", а в 14:37 – "файлораек".

Днем ранее, 13 октября, радиостанция передала в эфир фразу "нжти 72785 гулоболт 7614 6467". Она прозвучала в 13:07 по московскому времени.

Кроме того, сигнал передавался и 6 октября. Тогда в 10:58 можно было услышать слово "орехобрус".

