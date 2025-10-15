Радиостанция "Судного дня" передала в эфир два новых сообщения

Фото: 123RF/serezniy

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В среду, 15 октября, в 12:59 по московскому времени в эфире прозвучало слово "измождение", а в 14:28 – "доминион".

Днем ранее, 14 октября, можно было услышать слово "токосъемник", которое передавалось в 14:13 по московскому времени. А в 14:37 – "файлораек".

Кроме того, послание зафиксировали и в понедельник, 13 октября. Тогда в 13:07 звучала фраза "нжти 72785 гулоболт 7614 6467".

