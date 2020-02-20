Аудиогиды на корейском языке появятся в Пушкинском музее в 2020 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аудиогиды на корейском языке начнут использовать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В этом году у нас появятся аудиогиды на корейском языке, что безусловно расширяет круг наших посетителей и делает посещение музея более удобным для гостей из Кореи", – заявила директор музея Марина Лошак.

Для того чтобы внедрить технологию, специалисты записывают тексты экскурсий и готовят осмотр экспозиции. В Пушкинском музее подчеркнули, что он станет первым музеем Москвы с аудиогидом на корейском языке.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять россиянам бесплатный доступ к сайтам библиотек и музеев. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в обращении на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева.

