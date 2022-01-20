В Apple призвали пользователей срочно обновить iPhone

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Apple призвала пользователей обновить iPhone до версии iOS 15. Об этом сообщает ArsTechnica.

Компания перестала предлагать обновление iOS 14.8.1 и заявила о необходимости обновлять аппараты до iOS 15, вышедшей осенью 2021 года. Смартфоны на базе iOS 14 больше не будут получать поддержки с точки зрения безопасности.

При этом издание считает, что в этом решении заключено противоречие. Компромиссом, по мнению журналистов, будет предоставление пользователям доступа к iOS 14.

Ранее сообщалось, что Apple представит новый смартфон iPhone SE позднее, чем планировалось изначально. Новинка, как ожидается, получит название iPhone SE+ 5G. Аналитик Росс Янг заявил, что до конца января компания начнет производство экранов для устройства, а сборка самих телефонов стартует только в марте.

