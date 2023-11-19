Китай запланировал на 2024 год две пилотируемые миссии к орбитальной станции

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В 2024 году Китай планирует отправить на орбитальную станцию Тяньгун по меньшей мере два пилотируемых и два грузовых корабля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии программы пилотируемых космических полетов КНР.

Согласно программе полетов, грузовой космический корабль "Тяньчжоу-7" будет запущен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в начале 2024 года.

Сейчас на станции работает экипаж корабля "Шэньчжоу-17", прибывший 26 октября. Экипаж останется работать на станции около шести месяцев.

Ранее стало известно, что в субботу, 18 ноября, состоялся второй испытательный полет корабля Starship. На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Вскоре после этого ракета-носитель взорвалась в воздухе.