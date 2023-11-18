В компании SpaceX заявили, что корабль Starship взорвался в воздухе

Фото: spacex.com

Ракета-носитель с космическим кораблем Starship, предположительно, взорвалась в воздухе через несколько минут после запуска. О происшествии сообщил представитель SpaceX во время трансляции в соцсети X.

"Мы полагаем, что потеряли вторую ступень. <...> Во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета", – пояснил он.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск рассказал о планируем полете корабля Starship на Марс, который может состояться через 3–4 года.

По словам бизнесмена, в ближайшие четыре года можно будет провести пробную посадку без людей на поверхность планеты. Кроме того, на Марсе надо сделать автономно функционирующую базу, для этого туда надо доставить "миллионы тонн" разного оборудования и ресурсов.



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