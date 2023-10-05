Полет Starship на Марс может состояться через 3–4 года

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Бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил, что полет корабля Starship на Марс может состояться через 3–4 года. Об этом он заявил на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, на котором дистанционно присутствовал, передает ТАСС.

Маск рассказал, что примерно раз в 26 месяцев орбиты занимают нужное положение. Так появляется окно для того, чтобы запустить корабль к Марсу.

По словам бизнесмена, в ближайшие четыре года можно будет провести пробную посадку без людей на поверхность планеты. Кроме того, на Марсе надо сделать автономно функционирующую базу, для этого туда надо доставить "миллионы тонн" разного оборудования и ресурсов.

Космический многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы уже несколько раз летали и возвращались на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех подобных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 была запущена на орбиту с новой группой, состоящей из 21 мини-спутника, для пополнения орбитальной группировки сети интернет-покрытия системы Starlink.

Это 102-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках программы Starlink и 33-й – с начала 2023 года. Компания-разработчик отправила на орбиту уже примерно пять тысяч спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 4,6 тысячи спутников находятся еще на орбите в рабочем режиме.

Компания SpaceX отправит в космос еще 22 спутника Starlink