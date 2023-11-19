Создатель "Бурана" высказался против полетов космонавтов на многоразовых ракетах

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Один из создателей орбитального космического корабля "Буран" Сергей Цыбин заявил, что не дал бы согласие на полет космонавтов на ракете-носителе с многоразовым блоком, подобной Falcon 9 американской компании SpaceX из-за возможных рисков. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул Цыбин, у американских инженеров совершенно другое понимание требований безопасности.

"Нормы прочности для гражданских самолетов, например, у американцев были сделаны так, что многие вещи, которые у нас обязательно учитываются, у них вообще не учитываются", – заявил создатель "Бурана".



Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск стремится к тому, чтобы как можно больше компонентов ракеты можно было использовать многократно, так как это позволит очень существенно снизить затраты на запуски в космос.

В субботу, 18 ноября, состоялся второй испытательный полет корабля Starship. На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Вскоре после этого ракета-носитель взорвалась в воздухе.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск рассказал о планируем полете корабля Starship на Марс, который может состояться через 3–4 года. По словам бизнесмена, в ближайшие четыре года можно будет провести пробную посадку без людей на поверхность планеты. Кроме того, на Марсе надо сделать автономно функционирующую базу, для этого туда надо доставить "миллионы тонн" разного оборудования и ресурсов.