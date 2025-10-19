Минцифры РФ опровергло взлом мессенджера MAX

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минцифры РФ провело проверку информации о якобы утечке личных данных пользователей мессенджера MAX и пришло к выводу, что публикации были сфабрикованы.

"Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В связи с этим министерство установило, что сведения являются ложными. Ведомство добавило, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены.

Ранее стало известно, что аудитория национального мессенджера превысила 35 миллионов пользователей. В частности, она выросла с 100–200 тысяч человек, которые успели зарегистрироваться на платформе в начале июня.

В настоящее время в мессенджере совершается примерно 15 миллионов звонков каждый день. Этот показатель увеличился более чем в 100 раз за сентябрь.

