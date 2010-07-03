Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Компания Facebook удалила изображение со свастикой на гербе РФ по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России. Таким образом компания исполнила требование Генпрокуратуры РФ. Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации", – говорится в сообщении.

15 июля Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить картинку со свастикой на гербе России. Эксперты установили, что картинка содержит нецензурную интерпретацию государственных символов.

На следующий день подобное требование было вынесено социальной сети Instagram. Специалисты призвали страницу удалить изображение "непристойных действий" с российским флагом.

Закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ, был принят в России в марте 2019 года. Если запрещенная информация в отведенный срок не будет удалена, то ресурсу грозит блокировка на территории страны.

