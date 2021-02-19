18:53
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве мобильный 4G-трафик "Билайн" вырос на 60% в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, следует из ежеквартального отчета оператора.
"Билайн" демонстрирует в России положительную динамику роста базы абонентов 4G, которая увеличилась в 4 квартале 2020 года на 11% год к году, чему способствовал рост пользования высокоскоростным мобильным интернетом. В Москве мобильный трафик в 4G увеличился на 60% год к году, а его доля в общем объеме трафика год к году постоянно растет", – говорится в отчете.
Кроме того, компания существенно увеличила темпы строительства сети в Москве за 2020 год. В сравнении с показателями 2019 года речь идет о трехкратном росте. По данным оператора, в компании активно занимаются улучшением доступности связи в новых жилых комплексах и коттеджных поселках, а также обеспечивают полное покрытие сети на станциях Московского метрополитена.
Существующую в Москве сеть "Билайн" оптимизировали до уровня 4G. Пиковые скорости после модернизации достигают 350 Мбит/с.
Эксперты ранее назвали регион с самой высокой скоростью мобильного интернета. Оказалось, что именно в Москве этот показатель в 1,5 раза превышает данные по всей России.
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