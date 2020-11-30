Сотовые операторы обнулили стоимость для звонков на единый номер по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотовые операторы обнулили стоимость звонков на единый федеральный номер 122 по вопросам о COVID-19, сообщает РИА Новости.

"С помощью данного номера можно централизовать звонки в call-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию – поликлиники, станции скорой помощи или другие службы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты планируют в ближайшее время организовать с помощью единого номера вызов скорой помощи или дистанционное оформление больничного листа. Также звонки на единый номер 122 абоненты "Билайн", "Мегафон" и Tele2 могут совершать бесплатно.

Единый телефонный номер по коронавирусу появится во всех регионах России. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что власти запросили региональные потребности по развертыванию call-центров и их оснащению.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что субъектам готовы оказывать техническую и финансовую поддержку. По словам Чернышенко, главным условием является вовлеченность глав регионов в процесс организации работ и их контроль.