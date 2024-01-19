"Билайн" восстановил работу мобильной сети после сбоя

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Мобильный оператор "Билайн" восстановил работу сети после сообщений клиентов о сбое. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе оператора.

"В настоящий момент сеть работает штатно", – информировали в компании.

До этого о сбое в работе мобильной сети "Билайна" сообщили более 3,2 тысячи пользователей. Более 50% обращений было отправлено из Москвы и Нижнего Новгорода.

Недовольство о работе сотового оператора также высказали жители Самарской области и Татарстана. Оттуда на портал "Сбой.рф" пришло 11 и 9% обращений соответственно. Жаловались на проблемы с "Билайном" также проживающие в Санкт-Петербурге, Башкирии и других регионах России.

