В Роскачестве предупредили об опасности телевизоров с функцией Smart TV

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Телевизоры с функцией Smart TV могут быть взломаны злоумышленниками с целью получения персональных данных владельца. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

В ведомстве при этом заметили, что вмешательство хакеров не обязательно, – "умные" телевизоры и сами могут передавать личную информацию третьим лицам, например, рекламодателям.

Чтобы повысить безопасность, следует отключить функцию автоматического распознавания контента, которая анализирует, какие шоу и фильмы предпочитает пользователь. Найти ее можно в разделах "Приватность", "Конфиденциальность", "Условия и политика" и аналогичных.

В то же время устройство могут взломать хакеры, следить за человека и даже прослушивать его разговоры. Однако это достаточно трудоемкий процесс, поэтому вероятность, что взлом затронет простого человека весьма мала.

Ранее Минцифры РФ предупредило россиян о новом способе мошенничества в Telegram. С помощью подставных писем о "дарении" подписки Telegram Premium злоумышленники завладевают чужими аккаунтами.



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