Названы гаджеты, которые Apple покажет на второй осенней презентации

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Фото: depositphotos/bernardbodo
На осенней презентации 18 октября Apple представит новые ноутбуки MacBook Pro и AirPods. Об этом сообщает Bloomberg.
В издании говорится, что новые ноутбуки будут представлены 14- и 16-дюймовыми моделями. При этом экраны, предположительно, получат соотношение сторон 14:9.
Ожидается, что матрицу выполнят по технологии mini LED, а изображение на дисплее будет обновляться на частоте 120 герц. Новые ноутбуки могут получить 32 и 64 гигабайта оперативной памяти с ARM-процессорами.
А новые AirPods, вероятно, будут без силиконовых амбушюр и активного шумоподавления.
Ранее сообщалось, что новые MacBook Air 2022 года получат фронтальную камеру и датчики. Apple уменьшит рамки MacBook Air, а также внедрит в ноутбук вырез. По данным автора инсайдов, модель 2022 года будет иметь скругленный и легкий дизайн.
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