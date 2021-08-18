Эксперт рассказал, будут ли люди в будущем разговаривать по телефону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иван

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, исчезнут ли в ближайшем будущем смартфоны.

Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд спрогнозировал, что через 10 лет человечество перестанет пользоваться смартфонами, а мобильный телефон станет рудиментом. Вместо них люди будут общаться с помощью проекций.

По мнению Муртазина, в ближайшие 10–15 лет смартфонам точно ничего не грозит.

"Все равно останется некое устройство связи, которое будет с человеком. Начнут ли его называть смартфоном или как-то по-другому – в любом случае останется некая коробочка или браслет, с помощью которого люди продолжат общаться друг с другом. Отказа от смартфона не будет", – подчеркнул эксперт.

Также он полагает, что в этот промежуток времени люди продолжат общаться с помощью голосовых звонков. О коммуникации посредством голограмм или проекций пока рано говорить, считает Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Люди общаются так же, как и несколько лет назад, – голосом. Ничего не поменялось. Просто изменились мессенджеры и формы сообщений, не более того. Голосовые звонки не пропадут.

Собеседник Москвы 24 добавил, что сейчас развитие средств связи идет по пути создания нейроинтерфейсов, при которых можно будет общаться с помощью силы мысли. Но такие технологии появятся и станут распространенными не раньше чем через 50 лет, заключил он.

Ранее эксперты рассказали, для чего человеку нужен чип, вживленный в руку. Отмечается, что электронное устройство поможет наблюдать за состоянием здоровья, оплачивать товары и услуги, а также пользоваться общественным транспортом: достаточно будет просто приложить руку к терминалу.