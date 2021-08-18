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15:59

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Эксперт рассказал, будут ли люди в будущем разговаривать по телефону

Гаджет в помойку? Будут ли люди пользоваться смартфонами через 10 лет
технологии эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иван

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, исчезнут ли в ближайшем будущем смартфоны.

Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд спрогнозировал, что через 10 лет человечество перестанет пользоваться смартфонами, а мобильный телефон станет рудиментом. Вместо них люди будут общаться с помощью проекций.

По мнению Муртазина, в ближайшие 10–15 лет смартфонам точно ничего не грозит.

"Все равно останется некое устройство связи, которое будет с человеком. Начнут ли его называть смартфоном или как-то по-другому – в любом случае останется некая коробочка или браслет, с помощью которого люди продолжат общаться друг с другом. Отказа от смартфона не будет", – подчеркнул эксперт.

Также он полагает, что в этот промежуток времени люди продолжат общаться с помощью голосовых звонков. О коммуникации посредством голограмм или проекций пока рано говорить, считает Муртазин.

Люди общаются так же, как и несколько лет назад, – голосом. Ничего не поменялось. Просто изменились мессенджеры и формы сообщений, не более того. Голосовые звонки не пропадут.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group

Собеседник Москвы 24 добавил, что сейчас развитие средств связи идет по пути создания нейроинтерфейсов, при которых можно будет общаться с помощью силы мысли. Но такие технологии появятся и станут распространенными не раньше чем через 50 лет, заключил он.

Ранее эксперты рассказали, для чего человеку нужен чип, вживленный в руку. Отмечается, что электронное устройство поможет наблюдать за состоянием здоровья, оплачивать товары и услуги, а также пользоваться общественным транспортом: достаточно будет просто приложить руку к терминалу.

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