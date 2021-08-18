Эксперт рассказал, будут ли люди в будущем разговаривать по телефону

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иван
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Москве 24, исчезнут ли в ближайшем будущем смартфоны.
Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд спрогнозировал, что через 10 лет человечество перестанет пользоваться смартфонами, а мобильный телефон станет рудиментом. Вместо них люди будут общаться с помощью проекций.
По мнению Муртазина, в ближайшие 10–15 лет смартфонам точно ничего не грозит.
"Все равно останется некое устройство связи, которое будет с человеком. Начнут ли его называть смартфоном или как-то по-другому – в любом случае останется некая коробочка или браслет, с помощью которого люди продолжат общаться друг с другом. Отказа от смартфона не будет", – подчеркнул эксперт.
Также он полагает, что в этот промежуток времени люди продолжат общаться с помощью голосовых звонков. О коммуникации посредством голограмм или проекций пока рано говорить, считает Муртазин.
Собеседник Москвы 24 добавил, что сейчас развитие средств связи идет по пути создания нейроинтерфейсов, при которых можно будет общаться с помощью силы мысли. Но такие технологии появятся и станут распространенными не раньше чем через 50 лет, заключил он.
Ранее эксперты рассказали, для чего человеку нужен чип, вживленный в руку. Отмечается, что электронное устройство поможет наблюдать за состоянием здоровья, оплачивать товары и услуги, а также пользоваться общественным транспортом: достаточно будет просто приложить руку к терминалу.
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